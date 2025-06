Il barista si rifiuta di dargli da bere lui gli dà fuoco e fugge | uomo ricercato nel Varesotto

Un episodio inquietante scuote Fagnano Olona: un barista si è rifiutato di servire alcol a un cliente, che ha reagito in modo drammatico, dando fuoco al locale e fuggendo. Questo fatto mette in luce un trend preoccupante di violenza legata al consumo di alcol, che continua a crescere anche nelle piccole comunità. La vittima, ora in ospedale, rappresenta il lato oscuro di una cultura che spesso ignora le conseguenze. Chi è davvero l’aggressore?

L'episodio è avvenuto attorno alle 14:00 di oggi in un bar Fagnano Olona, in provincia di Varese. La vittima è stata portata d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano, mentre l'aggressore è in fuga. I Carabinieri sono sulle sue tracce. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

