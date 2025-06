Il barista non gli dà da bere e lui lo cosparge di liquido infiammabile e lo brucia

Un gesto estremo che scuote Fagnano Olona e fa riflettere su un fenomeno preoccupante: la violenza legata all'alcol. Il rifiuto di servire una bevanda ha provocato una reazione inaspettata e terribile. Questo episodio ci ricorda che la frustrazione può sfociare in atti incredibili, amplificando il tema della gestione delle emozioni in situazioni di disagio. Un invito a riflettere su come affrontiamo le difficoltà quotidiane.

Non gli dà da bere e lui per tutta risposta decide che è il caso di bruciarlo vivo. Paura a Fagnano Olona, in provincia di Varese, attorno alle 13 di lunedì 2 giugno. Un uomo ha gettato del liquido infiammabile contro il barista quarantaquattrenne di un locale di via Marconi che si sarebbe.

