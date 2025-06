Il 2 giugno una festa di libertà e uguaglianza ancora da conquistare

Il 2 giugno non è solo una celebrazione: è un simbolo di libertà e uguaglianza, un richiamo a riflettere su ciò che ancora manca nel nostro cammino verso una democrazia inclusiva. In un’epoca in cui le voci si moltiplicano e le istanze sociali emergono con forza, questo giorno ci invita a rinnovare il nostro impegno per una società in cui ogni cittadino possa realmente partecipare alla costruzione del futuro. Non dimentichiamolo!

"Non è solo una festa. Il 2 giugno rappresenta il giorno in cui l'Italia ha scelto di credere nella libertà, nella partecipazione, e nella possibilità che ogni cittadino e cittadina potesse contribuire alla costruzione della vita democratica del Paese. È la data in cui si è affermato, non solo a.

