Il 2 Giugno in piazza Vittorio Veneto | srotolato il tricolore sulla Torre dei Caduti 11 nuovi Cavalieri della Repubblica

Il 2 giugno, Bergamo ha celebrato con orgoglio il 79° anniversario della Festa della Repubblica. In Piazza Vittorio Veneto, il tricolore srotolato sulla torre dei caduti ha simbolizzato unità e memoria. Ben undici nuovi Cavalieri della Repubblica sono stati insigniti, testimoniando come il riconoscimento del merito sia un trend sempre più centrale nella nostra società. Un momento di celebrazione per riscoprire insieme i valori che ci uniscono!

Bergamo. In piazza per la Repubblica. Nella mattina del 2 giugno in Piazza Vittorio Veneto si sono svolte le celebrazioni per il 79° anniversario della Festa della Repubblica: la cerimonia dell’Alzabandiera ha dato il via ai festeggiamenti alle 10, subito seguita dall’esecuzione dell’Inno di Mameli e dalla lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Presenti le autorità cittadine (il prefetto Luca Rotondi, la sindaca Elena Carnevali e il vescovo Francesco Beschi tra gli altri) e i rappresentanti delle forze dell’ordine. Un enorme tricolore è stato steso da alcuni vigili del fuoco del Comando di Bergamo sulla Torre dei Caduti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Il 2 Giugno in piazza Vittorio Veneto: srotolato il tricolore sulla Torre dei Caduti, 11 nuovi Cavalieri della Repubblica

