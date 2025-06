Il 2 Giugno in piazza Vittorio Veneto | srotolato il tricolore sulla Torre dei Caduti 11 nuovi Cavalieri della Repubblica

Il 2 giugno, Bergamo ha brillato di orgoglio e unità. In Piazza Vittorio Veneto, il tricolore srotolato sulla torre dei caduti ha celebrato non solo il 79° anniversario della Repubblica, ma anche l'assegnazione di 11 nuovi Cavalieri.

Bergamo. In piazza per la Repubblica. Nella mattina del 2 giugno in Piazza Vittorio Veneto si sono svolte le celebrazioni per il 79° anniversario della Festa della Repubblica: la cerimonia dell’Alzabandiera ha dato il via ai festeggiamenti alle 10, subito seguita dall’esecuzione dell’Inno di Mameli e dalla lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Presenti le autorità cittadine (il prefetto Luca Rotondi, la sindaca Elena Carnevali e il vescovo Francesco Beschi tra gli altri) e i rappresentanti delle forze dell’ordine. Un enorme tricolore è stato steso da alcuni vigili del fuoco del Comando di Bergamo sulla Torre dei Caduti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Il 2 Giugno in piazza Vittorio Veneto: srotolato il tricolore sulla Torre dei Caduti, 11 nuovi Cavalieri della Repubblica

