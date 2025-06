Il 2 giugno è la Giornata mondiale contro i disturbi alimentari

...Nutrizione e dell'Alimentazione. Questi disturbi, in crescita soprattutto tra i giovani, richiedono attenzione e comprensione. La Giornata Mondiale è un'opportunità per riflettere sull'importanza di una cultura del benessere, dove il cibo diventa un alleato e non un nemico. Unisciti al dibattito, condividi la tua voce e contribuisci a combattere lo stigma. Ogni parola conta!

Il 2 giugno non è solo la Festa della Repubblica: è anche il World Eating Disorders Action Day, una data simbolica riconosciuta a livello internazionale per sensibilizzare l'opinione pubblica sui Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA), oggi sempre più spesso definiti come Disturbi della.

