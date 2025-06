Il 2 Giugno di Forlì il prefetto Argentieri mette al centro la scuola | E' la base della formazione alla responsabilità e consapevolezza

Il 2 giugno a Forlì, il prefetto Argentieri ha messo la scuola al centro della celebrazione della Festa della Repubblica, sottolineando l'importanza della formazione alla responsabilità e alla consapevolezza. In un'epoca in cui l'educazione è più cruciale che mai per costruire cittadini consapevoli, questo messaggio risuona forte e chiaro. La cerimonia non è solo un riconoscimento, ma un invito a riflettere sul futuro delle nuove generazioni. Una festa che celebra non solo il passato,

E' il mondo della scuola il protagonista centrale della festa del 2 Giugno svoltasi lunedì mattina in Piazzale della Vittoria e ai Giardini della Resistenza, dove si è tenuta la cerimonia della consegna delle onorificenze concesse dal Presidente della Repubblica ai cittadini meritevoli e ai. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Il 2 Giugno di Forlì, il prefetto Argentieri mette al centro la scuola: "E' la base della formazione alla responsabilità e consapevolezza"

