Il 14% degli adulti fumatori ha una qualche forma di disabilità

Il fumo non solo danneggia la salute, ma aumenta anche il rischio di disabilità. Un recente studio americano rivela che il 14% degli adulti fumatori vive con qualche forma di difficoltà funzionale, un dato allarmante che riflette un trend preoccupante nella società moderna. Questo ci invita a riflettere: smettere di fumare è un passo cruciale verso una vita migliore e più sana. La scelta è nelle nostre mani!

Uno studio americano suggerisce che il 40% dei 25 milioni di adulti fumatori sperimenta un qualche livello di difficoltà funzionale. Circa un fumatore adulto su 7 (il 14% degli adulti fumatori) ha un qualche grado di disabilità; la diffusione delle disabilità è doppia tra i fumatori rispetto a chi non ha mai fumato.

