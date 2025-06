Idf espande l' offensiva terrestre a Gaza | nuovi attacchi e obiettivi colpiti

L'IDF intensifica l'offensiva terrestre a Gaza, segnando un momento cruciale in un conflitto che continua a infiammare gli animi globali. Con nuovi obiettivi colpiti e manovre strategiche ampliate, la tensione nella regione cresce. Un aspetto interessante è come queste azioni riflettano un trend più ampio di militarizzazione e geopolitica, che scuote non solo il Medio Oriente, ma anche le relazioni internazionali nel loro complesso. Rimanete aggiornati: gli sviluppi sono in continua evol

L'Idf ha annunciato l'espansione dell'offensiva terrestre a Gaza. Lo riportano i media israeliani. Ieri il capo di stato maggiore, il tenente generale Eyal Zamir, aveva ordinato all'esercito di operare in nuove aree della Striscia. "Ieri le truppe hanno ampliato le manovre terrestri, eliminato terroristi e distrutto numerosi depositi di armi e infrastrutture terroristiche, anche sotterranee", si legge in una nota delle forze armate. Inoltre, si aggiunge, l' Aeronautica Militare ha colpito decine di obiettivi in tutta Gaza, tra cui cellule terroristiche, edifici utilizzati da gruppi terroristici, tunnel, depositi di armi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Idf espande l'offensiva terrestre a Gaza: nuovi attacchi e obiettivi colpiti

