Ictus nuovo record al Cardarelli | 9 minuti dall' ingresso in pronto soccorso al trattamento farmacologico mentre si fa la Tac

Un traguardo straordinario per la salute: il Cardarelli di Napoli ha stabilito un record inaspettato, riducendo a soli 9 minuti il tempo dalla diagnosi di ictus al trattamento farmacologico. Questo risultato non è solo una vittoria per il pronto soccorso, ma rappresenta un passo avanti cruciale nella lotta contro l'ictus, un'emergenza medica che richiede interventi tempestivi. In un'epoca in cui la rapidità può salvare vite, questa notizia accende la speranza per molti!

Record di velocit√† per ictus all'ospedale Cardarelli di Napoli. Solo 9 minuti dall'ingresso al pronto soccorso¬†all'inizio del trattamento farmacologico mentre si fa la Tac. Il caso si √® verificato qualche giorno fa. In piena notte un'ambulanza del 118 dell'area flegrea ha allertato la Neurologia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it ¬© Napolitoday.it - Ictus, nuovo record al Cardarelli: 9 minuti dall'ingresso in pronto soccorso al trattamento farmacologico mentre si fa la Tac

