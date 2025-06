I Trilli in concerto alla Rotonda di Carignano

Sabato 7 giugno 2025, la magia dei Trilli illuminerà la Rotonda di Carignano! ?? Con il loro nuovo album "Caruggi", la folk band genovese riporterà in scena melodie che raccontano storie di un'Italia autentica. Ma non è solo musica: potrai gustare deliziosi drink mentre ti lasci trasportare dalle loro note. Non perdere l’occasione di vivere un'esperienza che celebra le radici e la convivialità, in un'estate che promette emozioni indimentic

Sabato 7 giugno 2025 i Trilli si esibiranno in concerto al Chiosco della Rotonda di Carignano. Appuntamento alle ore 21: l'apprezzatissima folk band genovese presenterà il nuovo album "Caruggi" e si esibirà in tutti i suoi più grandi successi di sempre. Ci sarà la possibilità di bere con i. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - I Trilli in concerto alla Rotonda di Carignano

