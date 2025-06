I tormenti di un ebreo di sinistra

Il dibattito sul linguaggio usato per descrivere le atrocità storiche si intensifica, rivelando le divisioni profonde che attraversano la società contemporanea. In un'epoca in cui le parole pesano più che mai, il confronto tra "genocidio" e "sterminio" non è solo accademico: riflette il bisogno di dare voce a chi ha sofferto. Scopriremo come questa battaglia linguistica influenzi il nostro modo di comprendere la storia e il presente.

C'è una guerra che si combatte anche a parole. Dalla disputa sulla parola genocidio a quella sulla parola sterminio. A me questa disputa appassiona poco. Mi basta la gravità dei fatti per occuparmi.

I tormenti di un ebreo di sinistra

