I tassisti sono più raramente colpiti dall' Alzheimer ecco qual è il motivo secondo uno studio di Harvard

Uno studio di Harvard svela un legame sorprendente: i tassisti sembrano avere meno probabilità di sviluppare l'Alzheimer. Come mai? La risposta è nel loro lavoro quotidiano: guidare e orientarsi in città allena il cervello, in particolare l'ipotalamo, una regione chiave per la memoria. Questo suggerisce che attività impegnative come la guida possono svolgere un ruolo cruciale nella salute cerebrale, aprendo nuovi orizzonti nella lotta contro le demenze. Un motivo in più per valorizzare professioni che stim

Lo rivela uno studio di Harvard: guidare il taxi e l’ambulanza potrebbe allenare l’ipotalamo, tenendo così a bada la malattia. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - I tassisti sono più raramente colpiti dall'Alzheimer, ecco qual è il motivo secondo uno studio di Harvard

