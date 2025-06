I Tango Ensemble aprono la stagione di ‘Un fiume di musica’

Questa sera, alle 21, il Molo Wunderkammer di via Darsena si trasformerà in un palcoscenico di emozioni con i Tango Ensemble, che aprono la decima edizione di ‘Un fiume di musica’. Non perderti l’occasione di ascoltare una fusione inedita di ‘Nuevo Tango’ e sonorità provenienti da diverse culture. Un viaggio musicale che invita a riflettere sulla potenza della musica nell’unire le differenze. Che tu sia un appassionato di tango o un curioso, questa

Inizia stasera (alle 21 al molo Wunderkammer di via Darsena) la decima edizione di ‘Un fiume di musica’ con i Tango Ensemble. Il concerto si distingue per una rivisitazione unica e appassionata non solo dei classici del ‘Nuevo Tango’, ma anche di un vasto repertorio musicale che abbraccia diverse culture e generi. Il gruppo si avventura nel mondo dei valzer francesi, reinterpretato con il suo tocco distintivo, e propone suggestive riletture di celebri temi cinematografici. Non mancano omaggi ai ‘Les Ogres de Barback’ e a Yann Tiersen, tra melodie che evocano emozioni profonde. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I Tango Ensemble aprono la stagione di ‘Un fiume di musica’

