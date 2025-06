I Samsung Galaxy S25 tornano ad aggiornarsi in Italia ma non per le patch di giugno

Ottime notizie per i possessori dei Samsung Galaxy S25 in Italia! L’azienda ha appena rilasciato un aggiornamento, ma attenzione: non include le attese patch di giugno. In un momento in cui la sicurezza dei dati è cruciale, questa scelta suscita interrogativi. Scopriamo insieme quali novità porta l’update e come si inserisce nel crescente dibattito sulla rapidità degli aggiornamenti nel settore smartphone. Non perdere i dettagli!

Samsung ha rilasciato (anche in Italia) un nuovo aggiornamento per Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra: scopriamone le novità. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - I Samsung Galaxy S25 tornano ad aggiornarsi in Italia ma non per le patch di giugno

