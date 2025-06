I ragazzi italiani vanno via di casa a 30 anni In Finlanda a 21 L’età media europea è 26

I giovani italiani lasciano il nido a 30 anni, mentre i finlandesi ci riescono a soli 21. Con un’età media europea di 26, l'Italia si distingue per il fenomeno della "generazione Boomerang": il 21% torna a vivere con i genitori dopo un periodo di indipendenza. Un dato che invita a riflettere sulla fragilità del mercato del lavoro e sulle sfide economiche contemporanee. Qual è il futuro dei nostri giovani?

E poi c’è la generazione Boomerang: quelli che tornano dai genitori dopo aver vissuto da soli. Sono il 21 per cento. I dati di Eurostat analizzati da Unobravo. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - I ragazzi italiani vanno via di casa a 30 anni. In Finlanda a 21. L’età media europea è 26

Leggi anche Referendum, al circolo Belleri il racconto di ragazzi cresciuti qui ma non ancora italiani - Venerdì 30 maggio al Circolo Belleri, un appuntamento con i giovani di Piacenza che, cresciuti qui, vivono l’esperienza di “ordinaria non-cittadinanza”.

