I poliziotti sotto attacco | Gli specialisti del caos temono le nuove norme

La protesta contro il "decreto sicurezza" accende il dibattito su un tema scottante: la protezione delle forze dell'ordine. Domenico Pianese, segretario del sindacato Coisp, punta il dito su chi davvero teme queste norme. Mentre i cittadini onesti si sentono sempre più protetti, i rappresentanti delle forze dell'ordine chiedono di non essere lasciati soli in questa battaglia. Un momento cruciale per la nostra società , dove sicurezza e diritti devono trovare un equilibrio.

 «La domanda è una sola: chi ha davvero paura di questo decreto? Di certo non i cittadini onesti». Domenico Pianese è il segretario generale del sindacato di polizia Coisp. E questa è la sua reazione appena legge cosa c’è scritto nello striscione con cui i manifestanti aprono il corteo di Roma contro il “decreto sicurezza”: “Alziamo la testa contro lo Stato di paura”. «L’unica paura, oggi, ce l’ha chi teme di non poter più agire nell’impunità », attacca il rappresentante degli uomini in divisa. Il decreto, aggiunge, «spaventa i professionisti del disordine». Altro che repressione, si tratta di un provvedimento che «mette ordine». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - I poliziotti sotto attacco: "Gli specialisti del caos temono le nuove norme"

Leggi anche Palazzine popolari sotto 'assedio': oltre 50 poliziotti per i maxi controlli - Oltre 50 agenti della polizia stanno conducendo una vasta operazione nelle Palazzine Popolari di via San Lorenzo ad Aversa.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

I poliziotti sotto attacco: Gli specialisti del caos temono le nuove norme | .it; Dl sicurezza, Schlein al veleno: “Ci porta più indietro del codice fascista Rocco” | .it. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Uccisi due poliziotti a Gerusalemme sulla spianata delle Moschee. "Neutralizzati i terroristi"

Riporta rainews.it: La polizia chiude la spianata delle Moschee nel venerdì di preghiera. E' la prima volta che accade da molti anni a questa parte Condividi Attacco armato, questa mattina, nella città vecchia di ...

La polizia sotto attacco

Lo riporta internazionale.it: Un gruppo di trenta serbi armati ha attaccato alcuni poliziotti kosovari, uccidendone uno e ferendone ... arrestate altre quattro persone sospettate di aver preso parte all’attacco. Il premier ...

A Zurigo polizia e pompieri sotto attacco: un agente ferito

Come scrive rsi.ch: Serata di disordini ieri a Zurigo, dove diverse decine facinorosi hanno appiccato incendi intorno alla zona della caserma per poi attaccare polizia e pompieri. Gli agenti hanno usato proiettili di ...