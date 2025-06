I piani della Fratellanza musulmana per conquistare il cuore dell’Europa

La Fratellanza Musulmana punta a conquistare l'Europa con strategie subdole e ben organizzate. I centri culturali e i luoghi di culto si trasformano in roccaforti di influenza, mentre la sinistra sembra aprire le porte alla politica islamica. Un dato inquietante? In Francia, almeno 21 istituti sono sotto il loro controllo. Questo è solo l'inizio: come risponderà l'Europa a questa sfida silenziosa ma determinata?

L'organizzazione islamica, tra le più grandi e influenti al mondo, esercita una presenza silente ma strutturata attraverso centri culturali e luoghi di culto. E ora, complice la sinistra, tenta di farsi spazio anche nella politica.. Secondo gli 007 parigini, almeno 21 istituti nel Paese sono legati alla costola transalpina del gruppo. L'inquilino dell'Eliseo tace..

