Ryan Coogler ha messo in chiaro la sua posizione: niente sequel per "I Peccatori"! Il regista, stanco dei franchise che dominano Hollywood, punta a esplorare nuove storie e innovazioni nel cinema. In un'epoca in cui le saghe sembrano essere l'unica via, questa dichiarazione potrebbe segnare un cambio di rotta per i cineasti. La vera domanda è: quali nuove narrazioni ci regalerà? Restate sintonizzati!

Il regista ha smentito l'arrivo di un sequel per la sua ultima fatica con Michael B. Jordan e ha parlato dell'intenzione di allontanarsi dai franchise di Hollywood A differenza di quanto riportato in precedenza da un insider di settore, Ryan Coogler non è affatto interessato a realizzare un sequel de I Peccatori, pellicola campione di incassi con Michael B. Jordan uscita lo scorso aprile. In una recente intervista con Ebony Magazine, Coogler, che ha diretto mega-franchise come Black Panther e Creed, ha dichiarato di non aver mai pensato di fare un seguito del suo thriller vampiresco, nonostante sia stato riportato il contrario. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - I Peccatori, no Ryan Coogler non ha mai avuto in mente un sequel: "Sono stufo dei franchise"

