I lucrosi affari delle cosche | Attenzione agli stupefacenti

La Brianza, simbolo di imprenditorialità e innovazione, affronta un'ombra inquietante: la ‘ndrangheta. Secondo la relazione della Direzione Investigativa Antimafia, le cosche intensificano le loro attività nel traffico di stupefacenti, minacciando l'integrità delle imprese locali. Un dato che mette in luce come il crimine organizzato si evolva, cercando nuove strade per infiltrarsi nel tessuto economico. Resta alta l'attenzione: la lotta contro queste infiltrazioni è cruciale

Resiste e prospera in Brianza la ‘ndrangheta, che alle solite attività illecite per inserirsi nell’imprenditoria locale con minacce, intimidazioni, estorsioni e usura, alza il tiro sui traffici di droga. Lo conferma la relazione della Direzione Investigativa Antimafia relativa al 2024. "Nella Provincia di Monza-Brianza, dove in passato si è avuta contezza circa la presenza, tra gli altri, di soggetti ritenuti vicini a consorterie riconducibili alla criminalità organizzata di Mileto (Vibo Valentia) risultano attivi i locali di ‘ndrangheta di Monza, Desio, Seregno e Giussano, Lentate sul Seveso e Limbiate – si legge – Nella Provincia si registra, altresì, la presenza di cittadini, anche stranieri, dediti per lo più al traffico di stupefacenti". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I lucrosi affari delle cosche: "Attenzione agli stupefacenti"

Su questo argomento da altre fonti

I lucrosi affari delle cosche: Attenzione agli stupefacenti. 🔗Su questo argomento da altre fonti

I lucrosi affari delle cosche: "Attenzione agli stupefacenti"

Da ilgiorno.it: L’ultima relazione semestrale della Dda: "Ci sono sei Locali sempre attive". Il monito sui nuovi interessi: dopo le aziende ora alzano il tiro sulle sostanze.

"Santa alleanza delle cosche e affari dei colletti bianchi"

Lo riporta ilgiorno.it: Il nostro timore - sempre Dolci che parla - è, al contrario, che facciano una “santa alleanza“ per spartirsi in modo ancor più capillare gli affari e il controllo economico. Hanno una ...

Le cosche fanno affari in Bitcoin

Scrive panorama.it: «Abbiamo la prova» sostiene il procuratore aggiunto di Reggio Calabria Giuseppe Lombardo «che le cosche hanno proposto ... C’era poi chi di grandi affari non si è mai occupato e tentava ...