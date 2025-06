I lavori per la nuova rete idrica | mentre l' inchiesta è ancora in corso si apre un cantiere in via Gaglio

Inizia una nuova era per la rete idrica della nostra città! Mentre l'inchiesta è ancora in corso, i lavori in via Gaglio segnano un passo importante verso il miglioramento dei servizi. Da domani, attenzione agli spostamenti: il divieto di sosta garantirà un cantiere efficiente. Questo intervento non solo risponde a esigenze immediate, ma si inserisce nel trend di sostenibilità e innovazione che caratterizza le nostre infrastrutture. Un passo avanti verso un futuro più sostenibile!

Domani, a partire dalle ore 7 e fino a cessato bisogno, non si potrà posteggiare, né percorrere la via Vincenzo Gaglio, una perpendicolare della più nota via Petrarca. A siglare l'interdizione del traffico, disponendo il divieto di sosta con rimozione sono stati i funzionari comunali.

