I giovani attori del liceo classico Campanella al Festival teatrale Amenanos Neos-Nostos

Il Liceo Classico Campanella di Reggio Calabria ha dimostrato ancora una volta che il talento giovanile non conosce confini. Il 28 maggio, gli studenti del laboratorio teatrale "Il gioco delle parti", sotto la guida dell’eclettica Teresa Timpano, hanno illuminato il Festival Amenanos Neos/Nostos a Catania. In un'epoca in cui la cultura è fondamentale per un futuro migliore, la loro passione e dedizione sono un segnale di speranza per il teatro italiano. Non perdere l’occasione di

Il liceo classico Campanella di Reggio Calabria e gli allievi del laboratorio teatrale "Il gioco delle parti", diretto dall'attrice e regista Teresa Timpano, il 28 maggio, hanno partecipato al Festival teatrale Amenanos NeosNostos "Concetta Oliveri" di Catania, prestigiosa competizione di.

