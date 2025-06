I giorni del BrodettoFest La miglior zuppa di pesce? Ecco il vincitore

Il BrodettoFest di Fano si riconferma un palcoscenico di sapori e talento: il ciuppin ligure dello chef Giuseppe Bizioli conquista il titolo di Migliore Zuppa di Pesce Italiana per la seconda volta, fondendo tradizione e modernità in un piatto che emoziona. Questo evento è un riflesso del crescente interesse per la cucina regionale evolutiva, dove il passato si sposa con l'innovazione. Non perdere l'occasione di assaporare questa prelibatezza!

Fano, 2 giugno 2025 – Il ciuppin ligure di chef Giuseppe Bizioli, che aveva già vinto nel 2023, si aggiudica il premio come Migliore Zuppa di Pesce Italiana del 2025 con questa motivazione: “Per riuscire a interpretare la tradizione e la modernità allo stesso tempo”. A decretarne il successo, nella serata di ieri del BrodettoFest, i voti della giuria popolare sommati a quelli della giuria tecnica. A confermare il valore della manifestazione, organizzata dalla Confesercenti provinciale, la presenza nella giornata di ieri del presidente della Regione Francesco Acquaroli che, accolto dal sindaco Luca Serfilippi, ha visitato gli stand e incontrato i protagonisti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I giorni del BrodettoFest. La miglior zuppa di pesce? Ecco il vincitore

I giorni del BrodettoFest. La miglior zuppa di pesce? Ecco il vincitore

