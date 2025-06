I Giganti della montagna | la performance urbana degli studenti UniCh a largo Cremonesi

Gli studenti del DiLass dell'Università "Gabriele d'Annunzio" di Chieti hanno trasformato Largo Cremonese in un palcoscenico vibrante con la loro performance urbana di "I giganti della montagna". Questo evento non è solo un trionfo artistico, ma un segnale potente di come l'arte possa rinvigorire spazi pubblici e avvicinare la comunità. In un'epoca in cui la cultura si fa sempre più digitale, torna a splendere il valore dell'incontro fisico e della

Dall’esperienza del Laboratorio di creazione teatrale alla realizzazione di una performance urbana: è questo il percorso che ha portato gli studenti del DiLass, dipartimento di Lettere, Arti e Scienze sociali dell’università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti, a presentare il frutto del loro lavoro. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - I Giganti della montagna: la performance urbana degli studenti UniCh a largo Cremonesi

