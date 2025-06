I genitori di Chiara Poggi smentiscono il furto della borsa e la mostrano | È sempre stata con noi

La vicenda di Chiara Poggi continua a tenere alta l’attenzione mediatica, ma i genitori svelano un retroscena inaspettato: la borsa mancata è sempre stata con loro. Questo nuovo sviluppo riaccende i riflettori su una storia già complessa, sollevando interrogativi sulla verità e sui misteri che avvolgono il caso. La ricerca della verità si intreccia così con un contesto più ampio di disinformazione e incertezze, invitando tutti a riflettere su

I genitori di Chiara Poggi smentiscono la scomparsa della borsa e mostrano l’oggetto in tv. Dubbi anche sulla nuova pista del santuario della Bozzola. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - I genitori di Chiara Poggi smentiscono il furto della borsa e la mostrano: "È sempre stata con noi”

Leggi anche I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio.

