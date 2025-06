I genitori di Chiara Poggi mostrano la borsa trovata sul luogo del delitto | “Non fu mai rubata”

La borsa di Chiara Poggi, simbolo di una tragedia che ha scosso l'Italia, torna al centro dell'attenzione. I genitori hanno smentito l'ipotesi di furto, riaccendendo il dibattito su un caso che ha diviso l'opinione pubblica. Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di giustizia e memoria, dove ogni dettaglio può riaprire ferite mai chiuse. La ricerca della verità resta un tema cruciale.

I genitori di Chiara Poggi hanno smentito il furto della borsa della figlia, uccisa nell'agosto 2007 a Garlasco e per il cui delitto è stato condannato in via definitiva il fidanzato Alberto Stasi. I due coniugi hanno mostrato la borsa presente sulla scena del crimine alle telecamere di Mediaset. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio.

