I genitori di Chiara Poggi a Tgcom24 | La sua borsetta? Nessun segreto mai stata rubata

I genitori di Chiara Poggi tornano a far sentire la loro voce, smentendo rumor infondati sul delitto di Garlasco. "La borsetta non è mai stata rubata", afferma il padre, sottolineando come la verità sia più forte delle speculazioni. In un'epoca in cui il gossip spesso prevale sulla realtà , è fondamentale riportare focus sui fatti. Il caso di Chiara continua a scuotere l'opinione pubblica, facendo luce su temi di giustizia e rispetto per le vittime

I genitori di Chiara Poggi parlano, in esclusiva a Tgcom24, delle ultime indiscrezioni sul delitto di Garlasco. "La borsetta di Chiara non è mai stata rubata - dice il papà - Meglio chiarire subito: non conteneva nessun segreto che qualche giornalista ha messo in dubbio". E ancora: "Le cose che si dicono lasciano il tempo che trovano. Ormai a Garlasco vengono fuori più testimoni che abitanti". Anche la mamma di Chiara tiene a precisare alcuni passaggi: "Alle Bozzole (il santuario, ndr) Chiara non ci andava, non le frequentava. L'unica volte che andava era il lunedì di Pasqua, come fanno tutti, perché è tradizione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - I genitori di Chiara Poggi a Tgcom24: "La sua borsetta? Nessun segreto, mai stata rubata"

Leggi anche I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio.

La famiglia Poggi, i genitori e il figlio Marco

Da ilgiorno.it: Il papà Giuseppe e la mamma Rita Preda sono convinti della colpevolezza di Stasi e, riguardo le nuove indagini, hanno preferito non dire nulla ...

