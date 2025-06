I fiorentini risparmiano E ora investono di più

I fiorentini si stanno trasformando in investitori astuti! Con un patrimonio che cresce e si diversifica, la tendenza a non lasciare i soldi fermi sui conti correnti segna un cambiamento epocale. Questo passaggio dall’accumulo al investimento potrebbe essere il segnale di una nuova consapevolezza finanziaria, alimentata da un mercato sempre più accessibile e dinamico. È il momento giusto per scoprire come ottimizzare le proprie finanze!

I fiorentini risparmiano, ma sempre più spesso, anziché tenere i soldi fermi sul conto corrente, scelgono di investire in titoli, fondi o azioni. È quanto emerge da un’elaborazione Fabi e Withub su dati Banca d’Italia e Istat, aggiornati al 31 dicembre 2024. Il patrimonio complessivo, tra denaro sui conti e somme investite, ha superato in Toscana i 191 miliardi di euro. Firenze guida la classifica regionale per ricchezza pro capite, sul podio insieme a Lucca e Siena. Ogni fiorentino possiede in media, tra liquidità e investimenti in strumenti finanziari, quasi 46mila euro (45.951 euro per la precisione), importo che è aumentato di quasi il 14 per cento rispetto al 2022. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I fiorentini risparmiano. E ora investono di più

Cosa riportano altre fonti

I fiorentini risparmiano. E ora investono di più. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

I fiorentini risparmiano. E ora investono di più

Si legge su msn.com: I fiorentini risparmiano, ma sempre più spesso, anziché tenere i soldi fermi sul conto corrente, scelgono di investire in titoli, fondi o azioni. È quanto emerge da un’elaborazione Fabi e Withub su da ...

Risparmio, gli italiani ora investono di più (ma preferiscono i titoli «di casa»)

Segnala corriere.it: Italiani popolo di risparmiatori. Lo sono stati nel passato e continuano a esserlo ancora oggi, ma con una marcia in più. Sì, perché oltre a risparmiare, gli italiani hanno iniziato a investire ...

Risparmio gestito: ecco come investono gli italiani

Lo riporta pmi.it: Tra le più giovani, invece, il 18% non ha mai investito e non intende farlo in ... Rialzo dei tassi e scelte di risparmio Mutui in ascesa: quando scenderanno i tassi e quanto costeranno nel ...