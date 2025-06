I Fantastici Quattro | Gli Inizi Joseph Quinn conferma un nuovo personaggio!

I Fantastici Quattro: Gli Inizi si arricchisce di un nuovo intrigante personaggio: l’Uomo Talpa, confermato da Joseph Quinn! Questo colpo di scena non solo eleva le aspettative, ma riflette una tendenza crescente nel cinema di supereroi: l’inserimento di figure classiche in nuove narrazioni. Riuscirà Harvey Elder a stupirci come mai prima? Prepariamoci a scoprire come questi eroi affronteranno il loro passato e plasmeranno il futuro del Marvel Cinematic Universe!

Sospettavamo da tempo che I Fantastici Quattro: Gli Inizi avrebbe incluso l’Uomo Talpa, ma la sua presenza nel film è stata ora confermata dall’attore della Torcia Umana, Joseph Quinn. Non è chiaro se Harvey Elder apparirà solo nel presunto montaggio delle precedenti battaglie in cui la squadra è stata coinvolta o se il cattivo e i suoi mostri siano in qualche modo coinvolti nell’attacco di Galactus alla Terra. Non sappiamo nemmeno chi lo interpreterà, anche se Paul Walter Hauser è un probabile candidato. “È sicuramente un cast molto ricco”, ha detto Quinn ai fan al CCXPMX 25. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

