I Fantastici 4 | Gli inizi trapela il responso dei test screening | com' è il film Marvel?

I Fantastici 4: Gli inizi, in arrivo il 23 luglio, sta già facendo parlare di sé. I test screening hanno svelato un riscontro non entusiasta, ma non tutto è perduto! La vera sfida per i Marvel Studios è riuscire a mantenere alta l'aspettativa dopo l'uscita di titoli che hanno ridefinito il genere supereroistico. Riusciranno i nostri eroi a conquistare il cuore del pubblico? Presto lo scopriremo!

I Fantastici 4: Gli inizi sarà al cinema dal 23 luglio, e a quanto pare i Marvel Studios hanno tenuto dei test screening per capire come il pubblico potrebbe accogliere il lavoro di Matt Shankman. Stando allo scooper Jeff Snyder, non sono andati come sperato: il film sarebbe brutto? Non proprio, ma. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - I Fantastici 4: Gli inizi, trapela il responso dei test screening: com'è il film Marvel?

Leggi anche I Fantastici 4: Gli Inizi, i Funko Pop! del film confermano l'apparizione del figlio di Sue e Reed - I Fantastici 4: Gli Inizi promette emozioni e sorprese, e le recenti immagini dei Funko Pop! lo confermano.

