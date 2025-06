I droni spartani di Kyiv sono diventati l’incubo di Putin

I droni spartani di Kyiv stanno riscrivendo le regole del conflitto, trasformando le battaglie in uno scontro tecnologico. Mentre Mosca intensifica i bombardamenti sulle città ucraine, le forze di Kyiv rispondono con audaci attacchi alle basi russe, dimostrando che la resilienza e l'innovazione possono far pendere la bilancia. Questo scenario non è solo una questione di territorio, ma una lotta per il futuro dell'Europa. Chi avrà la meglio nella guerra dei droni?

Mosca bombarda le città e le infrastrutture civili ucraine, Kyiv attacca le basi militari dell’armata russa e si difende in linea con la Carta delle Nazioni Unite contro la guerra di aggressione di Putin. Il giorno dopo il devastante attacco a sorpresa ucraino contro cinque basi aeree nelle remote retrovie siberiane dell’aeronautica militare russa, il bilancio del blitz oltre che ad aggravarsi sta determinando tutta una serie di contraccolpi, palesi e non, nei vertici militari del Cremlino. Sono gli stessi blogger militari da sempre più putiniani di Putin e fanatici fiancheggiatori dell’invasione dell’Ucraina a definire l’impatto dell’attacco una ”Pearl Harbour” per la Russia ed ammettendo che si è trattato di “un’operazione di dimensioni enormi per le implicazioni che avrà sull’andamento del conflitto e anche per gli equilibri strategici, proprio come l’attacco giapponese contro la base americana nelle Hawaii nel 1941”. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - I droni spartani di Kyiv sono diventati l’incubo di Putin

Le notizie più recenti da fonti esterne

Come la sfida tra droni sta cambiando il volto della guerra in Ucraina

Secondo ilsole24ore.com: Mentre la Russia intensifica gli attacchi con droni Shahed, Kiev risponde con tecnologie leggere ed economiche. La guerra si sposta nei cieli e diventa una corsa all’innovazione ...

Israeliani a Kyiv per imparare ad abbattere i droni di Teheran

Da ilfoglio.it: Adesso Kyiv ha sviluppato un modello “made in Ukraine” di drone anti drone capace di sbriciolare uno Shahed. Gli israeliani sono interessati a capire come facciano. L’anno scorso Mykhailo ...

Kyiv: «Nella notte record di 188 droni russi sull’Ucraina»

Lo riporta msn.com: L’aeronautica militare di Kyiv ha reso noto ... ha lanciato un record di 188 droni sull’Ucraina, oltre a quattro missili balistici Iskander-M. «Purtroppo sono stati colpiti impianti ...