I dolci a stelle e strisce | Ingredienti solo reggiani per biscotti e cupcake

Un dolce viaggio tra America e Italia! A Reggio Emilia, Chris Haseltine, un nuovo "cittadino" d'adozione, porta i sapori americani con biscotti e cupcake realizzati rigorosamente con ingredienti locali. Questo incontro culinario non è solo un omaggio alla tradizione, ma anche una risposta a un crescente interesse per le fusioni gastronomiche che stanno conquistando il palato degli italiani. Scopri come la dolcezza può unire culture diverse!

Un angolo di America sbarca a Reggio Emilia, con un perfetto mix fra la tradizione italiana del gelato e i dolci tipici del paese a stelle strisce. Ideatore di tutto questo è Chris Haseltine, un ragazzone americano dello stato di New York, ormai reggiano d’adozione vista la sua ultraventennale permanenza sulle rive del Crostolo, proprietario del locale ‘ Billy Bones Gelato & Bakery ’ in via Kennedy. Insomma, un ‘melting pot’ ben rappresentato dal titolare dalla battuta facile in perfetto dialetto reggiano però con uno spiccato accento americano. "Ho aperto il locale - dice Chris - ad inizio marzo, il nostro laboratorio è strutturato per metà gelateria e metà bakery e, in entrambi i casi, usiamo prodotti il più naturali possibili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I dolci a stelle e strisce: "Ingredienti solo reggiani per biscotti e cupcake"

Ulteriori approfondimenti disponibili online

I dolci a stelle e strisce: Ingredienti solo reggiani per biscotti e cupcake. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Stelle filanti colorate di pasta frolla – Dolci vegani per Carnevale

Si legge su vegolosi.it: Formiamo le stelle filanti Stendete ciascun panetto fino a formare un rettangolo con il lato più lungo della lunghezza di circa 40 cm e spesso 2-3 mm. Con un coltello ben affilato ricavate delle ...

DOLCI SFOGLIATI CON ANANAS: sfiziosi e veloci, pochi ingredienti e il dessert è pronto!

mammeincucina.it scrive: I dolci sfogliati con ananas si preparano con soli 3 ingredienti, ma anche in pochissimo tempo ... sfoglia e lasciatela sulla carta forno e con un tagliapasta ricavate delle strisce di 4-5 cm di ...

Come sostituire il lievito nei dolci: scopri gli ingredienti alternativi

Si legge su chedonna.it: Potete sostituire il lievito nei dolci se non l’avete in dispensa con alcuni ingredienti semplici e facilmente reperibili, scopriamo quale. Il lievito per dolci è un ingrediente indispensabile ...