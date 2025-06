I collettivi pro Palestina | Il Comune deve chiarire quali rapporti interrompe

La posizione del comune sui collettivi pro Palestina sta accendendo un dibattito cruciale, proprio mentre cresce la consapevolezza globale sui diritti umani. Cosimo Pederzoli di Sinistra Italiana solleva interrogativi fondamentali: quali rapporti verranno interrotti e quali nuove alleanze si forgeranno? Questo è il momento di far sentire la propria voce, perché ogni scelta politica può avere ripercussioni significative su una lotta storica e mai conclusa.

"Finalmente una posizione politica importante e doverosa. Seppur tardiva va nella direzione giusta, quindi supportata. Ma cosa significa? Sono necessari chiarimenti dalle istituzioni, io qualche domanda l'avrei.". Cosimo Pederzoli di Sinistra Italiana e del collettivo Save Masafer Yatta, da sempre vicino alla causa palestinese, interviene sulla decisione del sindaco Marco Massari, che in scia al presidente della Regione Michele de Pascale, ha deciso di interrompere ogni rapporto istituzionale coi rappresentanti del governo israeliano finché non si fermerà il massacro a Gaza. Pederzoli incalza: "Quindi significa che il Comune di Reggio ha in corso rapporti istituzionali con membri della Knesset o consiglio dei ministri israeliano? A me non risulta.

