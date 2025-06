I campus ignorano le disabilità Nasce il laboratorio dell’inclusione

In un'epoca in cui l'inclusività è al centro del dibattito sociale, i campus estivi continuano a deludere le aspettative. Nasce il laboratorio dell'inclusione per colmare questo vuoto: è ora di garantire a tutti i bambini, indipendentemente dalle loro capacità, un'estate serena e divertente. Laura Pesce di Anffas Brescia sottolinea una realtà allarmante: troppe famiglie si sentono escluse. È tempo di agire! Il cambiamento parte da noi.