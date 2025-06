I bambini del ' Giardino dei sogni' ospiti all' aeroporto Ridolfi

Un'esperienza indimenticabile per i piccoli del 'Giardino dei Sogni', che hanno avuto l'opportunità di esplorare l'aeroporto Ridolfi. In un momento in cui il mondo si riappropria dei viaggi e delle avventure, questi bambini hanno toccato con mano la magia del volo. Con gli occhi sognanti e i piedini ben saldi a terra, hanno scoperto che i sogni possono iniziare anche da un semplice viaggio in autobus. Un passo verso l’orizzonte!

I bambini dell'asilo 'Il giardino dei sogni' hanno potuto vivere un vero sogno con gli occhietti rivolti al cielo ma con i piedini ben saldi a terra. Insieme alle care maestre in mattinata come prima grande emozione la truppa di bambini è salita sull'autobus di linea con direzione aeroporto.

