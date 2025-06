I 75 anni di storia dell' Avis Oleggio | festa in città

Oleggio si prepara a festeggiare i 75 anni di storia dell’Avis, un traguardo che celebra non solo la donazione di sangue, ma anche il potere della comunità. In un’epoca in cui la solidarietà è più importante che mai, questa festa rappresenta un esempio di come le persone possano unirsi per un bene comune. Tradizione e innovazione si incontreranno, promettendo un evento indimenticabile. Non perderti l’occasione di essere parte di questa storia!

"Cosa significa? Significa essere stati fortunati grazie a persone che hanno avuto il lume di riunirsi e organizzare la sezione". Nel 2025 la sezione Avis di Oleggio compie 75 anni e il gruppo ha scelto di festeggiare mantenendo vive le tradizioni e anche con qualche novità. La sezione. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - I 75 anni di storia dell'Avis Oleggio: festa in città

