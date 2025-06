Huijsen non sente la pressione | 58 milioni? Non mi fa molto effetto Molto felice di essere stato alla Roma sui miei idoli e la Spagna…

Dean Huijsen, l'ex difensore della Juve, spiega di non sentire la pressione dopo il trasferimento al Real Madrid: "58 milioni? Non mi fa molto effetto." Una dichiarazione che colpisce, in un calcio dove le cifre astronomiche sembrano dettare regole e paure. Il suo entusiasmo per il nuovo capitolo nella "casa dei galácticos" e il sogno di giocare accanto ai suoi idoli è un forte richiamo alla passione autentica per il gioco.

Huijsen non sente la pressione dopo l'approdo al Real Madrid: tutte le dichiarazioni dell'ex bianconero. L'ex difensore della Juve, Dean Huijsen, approdato al Real Madrid, ha rilasciato un'intervista al quotidiano spagnolo AS. SUL REAL MADRID – «Ringrazio tutte le persone che hanno reso possibile il mio passaggio al Real Madrid. Ringrazio Florentino, i direttori sportivi e tutte le persone che sono state coinvolte. Sono felicissimo. Con Xabi Alonso abbiamo parlato un po' della squadra, di quello che aveva in mente e del progetto. Naturalmente vogliamo tornare a vincere e siamo sicuri di riuscirci.

