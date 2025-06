HONOR Magic V5 potrebbe essere il pieghevole con la batteria più grande

L'HONOR Magic V5 si prepara a rivoluzionare il mercato degli smartphone pieghevoli, vantando una batteria da ben 6.100 mAh. In un'epoca in cui la durata della batteria è diventata cruciale per l'esperienza d'uso, questo dispositivo potrebbe essere il game changer che stavamo aspettando. Siete pronti a scoprire come questa innovazione influenzerà il futuro dei dispositivi mobili? La tecnologia pieghevole sta finalmente facendo sul serio!

Honor Magic V5 è pronto per il lancio imminente con la batteria più grande su un pieghevole

Segnala notebookcheck.it: Secondo una nuova fuga di notizie, Honor sta preparando il suo grande pieghevole dell'anno che arriverà questo mese. Il Magic V5 di Honor debutterà come diretto successore del Magic V3 dello scorso an ...

L'Honor Magic V5 potrebbe essere lanciato prima del Samsung Galaxy Z Fold7 con chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite

notebookcheck.it scrive: Secondo un leaker affidabile, Honor Magic V5 è destinato a diventare il secondo smartphone pieghevole rilasciato con un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite nel corso dell'anno. Per questo motivo, ...

6000mAh per Magic V5, Honor pronta con il pieghevole dei sogni?

Scrive msn.com: Honor prepara un pieghevole con batteria record da 6.000mAh che potrebbe ridefinire gli standard del settore. Mentre gli smartphone pieghevoli continuano a evolversi in termini di design e funzionalit ...