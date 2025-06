Honda abbiamo un problema | le montagne russe del colosso giapponese delle auto

Honda è in un momento di grande trasformazione. Con un fatturato in crescita del 6,2%, la casa giapponese sembra surfare l'onda dell'innovazione, ma l'utile operativo è sceso del 12,2%. Questo contrasto evidenzia la sfida nel bilanciare espansione e sostenibilità. Mentre il settore automotive si evolve verso veicoli elettrici e autonomi, Honda deve affrontare le sue montagne russe per restare competitiva. Riuscirà a trovare il giusto equilibrio?