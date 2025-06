Hojlund l’Inter avvia i contatti con l’entourage! Primo vero approccio

L'Inter non si ferma e punta dritta su Rasmus Hojlund, un talento che potrebbe dare nuova linfa all'attacco nerazzurro. Questo primo approccio con il suo entourage segna l'inizio di una corsa che promette scintille. In un calcio sempre più competitivo, la ricerca di giovani promesse è diventata cruciale: chi sarà il prossimo campione a brillare sotto la maglia dell'Inter? Restate sintonizzati!

L’Inter è alla ricerca di un rinforzo importante in attacco, e uno dei nomi più caldi sul taccuino della dirigenza nerazzurra è quello di Rasmus Hojlund. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, nelle ultime ore l’Inter ha avviato i primi contatti con l’entourage dell’attaccante danese per esplorare la possibilità di un trasferimento. APPROCCIO – Rasmus Hojlund non ha vissuto una stagione semplice in Premier League, complice l’instabilità tecnica del club inglese e alcuni problemi fisici. Nonostante ciò, il talento dell’ex Atalanta resta indiscusso, e la Serie A potrebbe rappresentare l’ambiente ideale per rilanciarsi. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Hojlund, l’Inter avvia i contatti con l’entourage! Primo vero approccio

