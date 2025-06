Hojlund Juventus irrompe l’Inter | la possibile formula per il ritorno in Serie A Rivelazione sul futuro dell’attaccante del Manchester United

Il calciomercato è in fermento e Rasmus Hojlund si trova al centro dell'attenzione, con Juventus e Inter pronte a contendersi il giovane talento. L'ex Atalanta, ora al Manchester United, potrebbe essere la chiave per rinvigorire l’attacco di entrambe le squadre. In un contesto di competitività crescente in Serie A, quale sarà la strategia vincente? Scopri perché Hojlund potrebbe rappresentare il futuro del calcio italiano!

Hojlund Juventus, irrompe l'Inter: la possibile formula dell'affare. Novità sul futuro dell'ex Atalanta, in uscita dal Manchester United. Uno degli attaccanti accostati al calciomercato Juve è quello di Rasmus Hojlund, che è però seguito anche dall' Inter che lo vede come uno dei candidati principali all'attacco in vista della prossima stagione. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sono possibilità reali di strappare un prestito con diritto dai Red Devils, che due anni fa avevano speso 75 milioni (più 10 di bonus). La Juve è avvisata.

