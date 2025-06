Hojlund Juve la rivale di Serie A fa sul serio per l’attaccante! Ci sono già stati dei contatti | non è più un obiettivo bianconero? Novità

La Juventus deve tenere alta la guardia: Hojlund, attaccante del Manchester United, è nel mirino dell'Inter. Con i nerazzurri che puntano a rinforzare il proprio attacco, la corsa al talento danese si fa incandescente. Questo scenario non solo accende la rivalità tra le due squadre, ma evidenzia anche un trend crescente in Serie A: la battaglia per i giovani promettenti sta diventando il vero palcoscenico del calcio italiano. Chi avrà l'ultima parola?

Hojlund Juve, la rivale di Serie A fa sul serio per l’attaccante del Manchester United: tutti gli aggiornamenti. Uno degli attaccanti accostati al calciomercato Juve era quello di Hojlund che, come riportato da Fabrizio Romano, è seguito anche dall’ Inter che lo vede come uno dei candidati principali all’attacco del futuro. PAROLE – «A quanto pare l’Inter ha contattato l’entourage di Rasmus Hojlund negli ultimi giorni, con l’avvio dei colloqui per l’attaccante danese. Come rivelato, Hojlund è una delle principali opzioni nella rosa dei candidati dell’Inter, insieme a Bonny del Parma». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Hojlund Juve, la rivale di Serie A fa sul serio per l’attaccante! Ci sono già stati dei contatti: non è più un obiettivo bianconero? Novità

Leggi anche Hojlund Juve, la rivale in Serie A fa sul serio? Rivelazione sull’attaccante del Manchester United. Ultimissime - La Redazione di JuventusNews24 torna a focalizzarsi sul calciomercato, con un occhio attento agli sviluppi legati a Rasmus Hojlund.

