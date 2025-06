Hojlund Inter Marotta si avvicina | ecco la cifra chiesta! E alla lista si aggiunge un altro attaccante

L’Inter è pronta a ripartire, e il nome di Hojlund si fa sempre più concreto. Marotta sta negoziando la cifra chiesta, mentre un altro attaccante entra in lista. Dopo la delusione della finale di Champions, i nerazzurri cercano rinforzi che possano riportare entusiasmo. La strategia di mercato si fa intensa: la caccia al talento è aperta e il futuro dell'Inter potrebbe dipendere da queste scelte. Rimanete sintonizzati!

Hojlund Inter, Marotta si avvicina al colpo di calciomercato, ecco la cifra chiesta per l’acquisto, mentre alla lista si aggiunge un altro osservato. L’ Inter, ancora scossa dalla sconfitta in finale di Champions League contro il PSG, deve ora rispondere alla domanda cruciale: dove ripartire? Il club promette un maquillage, ma senza eccessi, consapevole che non può garantire una rifondazione profonda come vorrebbe Inzaghi. La struttura di base – spiega La Gazzetta dello Sport oggi in edicola – rimarrà la stessa, ma ci saranno aggiustamenti, con cambiamenti legati alle uscite strategiche, senza il grande rinnovamento sperato dal tecnico. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Hojlund Inter, Marotta si avvicina: ecco la cifra chiesta! E alla lista si aggiunge un altro attaccante

