Hojlund Inter contatti diretti per l’attaccante | è l’obiettivo numero uno e la scelta su Bonny!

L'Inter punta dritto su Rasmus Hojlund, attaccante del Manchester United, per rinforzare il proprio reparto offensivo. Con contatti diretti già avviati, il giovane talento danese è diventato il primo obiettivo di mercato. In un contesto in cui le squadre italiane stanno investendo nei giovani per il futuro, Hojlund rappresenta non solo un acquisto, ma una strategia a lungo termine. Sarà questa la mossa che cambierà le sorti nerazzurre?

Hojlund Inter, le ultime sull'interesse di calciomercato della società nerazzurra per l'attaccante del Manchester United. I dettagli. Fabrizio Romano, noto giornalista esperto di calciomercato, ha dato un'importante notizia sulle mosse in attacco dell' Inter attraverso il suo profilo X. I nerazzurri starebbero infatti cercando un centravanti da alternare a Lautaro e Thuram per la prossima stagione. Oltre a Bonny, sempre in lista, il vero obiettivo è quello di Rasmus Hojlund. Il danese è infatti in uscita dal Manchester United dopo aver deluso in Premier League. Il classe 2003 era stato pagato quasi 70 milioni di euro dai Red Devils per strapparlo all'Atalanta.

