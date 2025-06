Hojlund allontana Castro? I fattori alla base della scelta dell’Inter!

L'Inter punta forte su Rasmus Hojlund, un talento danese che potrebbe rivoluzionare l’attacco nerazzurro. Con la sua crescita esponenziale, l'Inter sembra voler abbracciare il trend dei giovani promettenti nel calcio europeo, allontanando Santiago Castro. La scelta di puntare su Hojlund non è solo una questione di prestazioni, ma anche di visione futura: investire su un futuro campione per restare competitivi in un mercato in continua evoluzione.

Rasmus Hojlund è un obiettivo concreto dell’Inter per la sessione estiva di mercato. L’arrivo del danese precluderebbe quello di Santiago Castro, per il quale le richieste del Bologna sono importanti. IL PUNTO – Rasmus Hojlund più di Santiago Castro: è questa, al momento, la gerarchia sul taccuino della dirigenza dell’Inter. Innanzitutto per la grande stima e considerazione di cui gode il calciatore del Manchester United presso la dirigenza nerazzurra, stante la consapevolezza del potenziale da lui non espresso pienamente con i Red Devils. Poi per una questione economica, legata al fatto che il Bologna si oppone alla cessione di Santiago Castro per una cifra inferiore ai 40 milioni di euro. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Hojlund allontana Castro? I fattori alla base della scelta dell’Inter!

Su questo argomento da altre fonti

"Hojlund al Napoli, non è fantamercato". L'idea proposta dal Manchester United

Come scrive msn.com: Rasmus Hojlund al Napoli è una pista di mercato che potrebbe scaldarsi nei prossimi mesi. Ne è convinta la redazione di TMW, che giudica "altro che fantamercato" le voci in arrivo dall ...

Juve, l'affascinante incastro Yildiz-Hojlund e fattore Champions: cosa può succedere con il Manchester United

Si legge su msn.com: Con Yildiz in forma e la squadra in ripresa, la qualificazione sembra oggi più concreta, allontanando per il momento l’ombra di una possibile cessione. JUVE SU HOJLUND - Parallelamente ...

Hojlund contro San Marino: “I difensori volevano distruggermi la carriera, capisco l’italiano”. Kjaer: “Colpito alla schiena di proposito”

Da repubblica.it: Rasmus Hojlund, centravanti del Manchester United, ha ricevuto un trattamento particolare da parte dei difensori di casa. Molto violento, secondo quanto ha raccontato lo stesso attaccante a fine ...