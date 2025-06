Hockey Team Bologna femminile conquista il campionato élite | un sogno verso lo scudetto

L'Hockey Team Bologna Femminile ha scritto una pagina storica, conquistando il campionato élite e coronando un sogno verso lo scudetto. Questa vittoria non è solo un traguardo sportivo, ma un simbolo di rinascita e determinazione in un contesto di crescente visibilità per lo sport femminile. Le ragazze, promosse dalla A2 alla A1 in un anno, dimostrano che con passione e impegno si possono superare ogni ostacolo. La famiglia Amorosini ha davvero fatto la differenza!

La famiglia dell’hockey delle Due Torri l’ha combinata grossa. Già, perché la formazione femminile dell’Hockey Team Bologna ha conquistato il campionato élite. Promosse dalla A2 alla A1, solo dodici mesi fa, le ragazze che giocano al centro Barca (via Raffaello Sanzio) si sono superate. La famiglia dell’hockey di cognome fa Amorosini ed è composta da papà Pietro, presidente, allenatore e factotum; mamma Stefania (Spagnulo), presidente della sezione femminile e, quando serve, anche giocatrice; l’astro Mattia, che gioca in Olanda e la sorella minore Ilaria, che il sabato arbitra le partite del campionato maschile – è nel gotha dei fischietti internazionali – e la domenica si mescola alle compagne. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Hockey Team Bologna femminile conquista il campionato élite: un sogno verso lo scudetto

