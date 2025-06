Hockey l' Azzurra chiude a Montebello con una marea di gol

L'Azzurra Hockey festeggia con stile la chiusura di stagione a Montebello, un match ricco di emozioni e ben 28 gol totali! La vittoria per 11-17 non è solo una celebrazione della salvezza nella massima serie, ma un segnale di crescita per il team. Il talento di Ortiz, autore di 7 reti, illumina il campo e promette bene per il futuro. In un contesto sportivo sempre più competitivo, l'Azzurra sa come lasciare il segno!

Finale 11-17, una marea di gol per salutare una stagione che ha consegnato la salvezza nella massima serie. L'Azzurra Hockey chiude la sua stagione a Montebello in una partita playout assolutamente ininfluente in termini di salvezza appunto per i novaresi. Sugli scudi Ortiz autore di ben 7 reti. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Hockey, l'Azzurra chiude a Montebello con una marea di gol

