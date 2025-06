Ho trovato una faccina piccola e rosa nella mia lavatrice Non si dissolve e non ha odore Cos’è? | il post è virale su Reddit

Un papà alle prese con un mistero domestico ha scatenato il web: ha trovato una faccina rosa e puzzolente nella lavatrice. La curiosità ha contagiato tantissimi utenti su Reddit, pronti a indagare su questo enigma. Questo episodio non è solo divertente, ma mette in luce un fenomeno crescente: la voglia di condividere esperienze bizzarre online. E tu, hai mai trovato qualcosa di strano a casa? Scoprilo con noi!

Un papà ha trovato una strana faccina rosa dentro la lavatrice. E così ha deciso di andare fino in fondo e indagare. L’ha raccontato su Reddit, nel forum What Is This Thing, pubblicando le foto dell’oggetto non identificato e chiedendo aiuto alla rete. “Ho trovato questa cosa nella mia lavatrice”, ha scritto. “Una faccia piccola e rosa? Non sembra dissolversi, non ha odore”. L’uomo ha aggiunto altri dettagli nel post, cercando di chiarire la natura dell’oggetto: “È un po’ polveroso, ma l’ho trovato alla fine di un ciclo di lavaggio, quindi non credo che si sciolga”, ha spiegato. “Un lato ha la faccina sorridente o forse una freccia con due punti?”, ha scritto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it