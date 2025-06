Ho trascorso una notte nei parcheggi per scambisti | un mondo di segnali in codice e regole non scritte

...sono solo luoghi di incontro, ma una vera e propria subcultura. Segnali in codice, regole non scritte e un'atmosfera carica di adrenalina caratterizzano queste esperienze. Con l'arrivo dell'estate, cresce l'interesse per il mondo del "swinging", riflettendo un'apertura mentale sempre più diffusa. Scoprire cosa si cela dietro a queste notti enigmatiche potrebbe sorprenderti: l'amore libero sta ridefinendo le relazioni?

La Romagna si avvia verso l'inizio della stagione calda, che porta con sè ondate di turisti e locali aperti fino a notte fonda. Ma c'è anche chi approfitta della bella stagione per trascorrere serate estive "alternative": quelle che vanno in scena nei cosiddetti 'parcheggi per scambisti'. Che non.

