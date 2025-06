Hiroshima e Nagasaki | 80 anni dalla bomba atomica nel speciale del 2 giugno di Ulisse

In occasione dell'80° anniversario delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki, il programma "Ulisse" del 2 giugno ci guida in un viaggio nella memoria. Questo speciale ci invita a riflettere su come quegli eventi abbiano plasmato il nostro presente e il dibattito sulle armi nucleari. La storia non è solo una cronaca di fatti: è un richiamo urgente alla pace e alla consapevolezza. Un’occasione imperdibile per comprendere le lezioni del passato!

In occasione dell'80° anniversario del lancio delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki, vengono ripercorsi gli eventi che hanno segnato profondamente la storia mondiale. Un approfondimento televisivo si concentra sulle cause, le conseguenze e i luoghi simbolo di questa tragedia, offrendo una prospettiva storica e umana attraverso testimonianze e ricostruzioni dettagliate. la narrazione di uno degli episodi più drammatici della storia. Il 6 agosto 1945 alle ore 08:15, l'aeronautica militare statunitense ha sganciato sulla città di Hiroshima la bomba atomica chiamata Little Boy. Tre giorni dopo, il 9 agosto, un secondo attacco ha coinvolto Nagasaki, con lo sgancio dell'ordigno denominato Fat Man.

